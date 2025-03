Fournisseurs de services RH - Applications les plus populaires - Ouzbékistan

StarAgile

Fondée en 2016, StarAgile est devenue un géant leader dans le domaine de la formation et du conseil, aidant les étudiants et les professionnels du monde entier en proposant des formations en ligne de premier ordre et de classe mondiale. Nous hébergeons un groupe de professionnels passionnés qui s'engagent à répondre aux besoins de l'industrie en matière d'avancées technologiques en constante évolution et à répondre à tous vos besoins. Nous proposons nos services à l'échelle mondiale dans plus de 25 pays, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni, aux Émirats arabes unis, à Singapour, en Australie et en Inde, etc., nous avons mis en place une présence mondiale solide transcendant les frontières et touchant les étudiants du monde entier. Notre équipe d'experts passionnés et dévoués a formé avec succès plus de 3 00 000 étudiants et professionnels dans des domaines variés, notamment Agile et Scrum, la gestion de projet, la gestion de la qualité et DevOps pour n'en nommer que quelques-uns et s'engage à élever vos niveaux d'excellence et à accélérer votre carrières!