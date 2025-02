Fournisseurs de services RH - Applications les plus populaires - Sainte-Hélène

Hone

honehq.com

Hone propose aux employés une formation virtuelle et en direct qui est évolutive, mesurable et permet aux employés de perfectionner leurs compétences pour les moments qui comptent le plus. Nous proposons les meilleurs cours de leadership et DEIB en direct pour les managers, les IC et les hauts dirigeants, dirigés par des coachs de classe mondiale et alimentés par une plateforme de nouvelle génération. En favorisant des compétences puissantes telles que le leadership, la gestion des performances, la gestion du changement, le DEIB, etc., Hone permet le changement de comportement, la connexion humaine et le développement continu pour les équipes distribuées partout dans le monde. Les équipes Lean L&D adorent Hone car notre plateforme facilite le déploiement de programmes et nos évaluations/reports permettent aux administrateurs de rendre facilement compte du retour sur investissement de leur formation. Bon nombre des entreprises les plus innovantes au monde, notamment Deloitte, Subway, Steve Madden, Aramark et Indeed, dépendent chaque jour de Hone pour aider leurs équipes à progresser, à se développer et à diriger.