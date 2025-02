Logiciel de conformité RH - Applications les plus populaires - Slovénie

RemotePass

RemotePass est la plateforme mondiale d'intégration et de paie la plus puissante et la plus facile à utiliser pour les équipes mondiales. Notre vision est de créer un monde où chacun peut travailler de n'importe où tout en ayant accès à des avantages sociaux et à des services financiers. En simplifiant le processus, nous réinventons la paie et les avantages sociaux pour les entreprises tournées vers l'avenir et les équipes distantes. Pour les entreprises, notre solution tout-en-un vous aide à contrôler l'ensemble du cycle de vie du travail à distance, vous permettant d'intégrer, de payer et de gérer des équipes à distance dans 150 pays, sans effort. Pour les équipes et les sous-traitants, RemotePass garantit que vous êtes payé à temps, selon le mode de paiement et la devise de votre choix, et notre super application offre un accès transparent aux principaux services et avantages financiers, où que vous soyez dans le monde. Notre équipe se concentre sur l'expérience utilisateur et nous exploitons un produit complexe avec une UX de qualité grand public. Nous souhaitons profondément permettre aux équipes RH et financières d’éviter le travail manuel et de rester conformes, afin que vous puissiez vous concentrer sur l’attraction et la rétention des meilleurs talents mondiaux. Réservez une démo dès aujourd'hui pour découvrir comment RemotePass peut faciliter votre intégration et votre paie. RemotePass : embarquez et payez n'importe qui, de n'importe où.