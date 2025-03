Logiciel de gestion de cas RH - Applications les plus populaires

AllVoices

allvoices.co

AllVoices est une plate-forme de relations avec les employés qui facilite la gestion des problèmes de relations avec les employés. Avec une solution tout-en-un qui utilise l'IA, les équipes RH peuvent devenir plus efficaces et se concentrer sur l'amélioration de l'expérience des employés, ce qui réduira le risque de poursuites, augmentera la rétention et améliorera la productivité. AllVoices est fiable par des sociétés de premier plan, dont Zillow, Sweetgreen, Patagonia et Duolingo, non seulement pour prendre de l'avance sur les problèmes de travail plus importants, mais pour s'intégrer de manière transparente dans leurs flux de travail actuels et leur faciliter la vie - c'est pourquoi AllVoices a été nommé leader dans l'engagement des employés, Catégories de gestion des cas RH et dénonciation par G2.