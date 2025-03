Prodoscore

prodoscore.com

Prodoscore est une solution non invasive de visualisation de données et de surveillance de la productivité des employés centrée sur les employés qui crée une visibilité sur l'engagement numérique quotidien. En faisant apparaître des informations exploitables, ancrées dans des données et digestibles en quelques secondes, Prodoscore maintient les dirigeants mieux informés et mieux préparés, tout en permettant une flexibilité pour les employés et une responsabilisation pour les employeurs. Des informations exploitables contribuent à stimuler la réussite de l’organisation et des individus. Grâce à l'apprentissage automatique, à l'IA et au traitement du langage naturel, nous mesurons des milliers de points d'activité quotidiens dans vos applications métier principales, telles que votre CRM, votre suite bureautique et votre système téléphonique, pour fournir des informations sur la productivité. Notre système de notation exclusif produit des indicateurs clés, assimilables en quelques secondes, afin que les dirigeants puissent prendre des décisions éclairées, ancrées dans les données. Nos algorithmes complexes d’apprentissage automatique génèrent un score unique, ce qui vous permet d’assimiler rapidement les opportunités. L’époque où il fallait passer au crible plusieurs rapports et avoir des conversations difficiles pour identifier les domaines problématiques est révolue depuis longtemps. La mise en œuvre prend moins de 15 minutes et n'a aucun impact sur l'utilisateur final. Il existe de nombreuses raisons de mesurer la productivité des employés, mais il existe très peu d’outils réellement efficaces et faciles à mettre en œuvre et à utiliser.