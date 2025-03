WorkStep

workstep.com

Workstep est la principale solution logicielle d'engagement des employés conçue pour aider les RH et les opérations à réduire le chiffre d'affaires des employés, à augmenter la productivité et à stimuler l'engagement pour leur main-d'œuvre horaire. Workstep fournit un logiciel d'engagement des employés alimenté par l'IA spécialement conçu pour les équipes de première ligne. En autonomisant les leaders RH et opératoires ayant des informations en temps réel, le travail de travail aide à identifier et à résoudre les risques avant de devenir des problèmes coûteux, et maintient les opérations en douceur. La solution d'expérience des employés de Workstep fournit une écoute complète des employés, l'engagement, la voix de l'employé et les fonctionnalités de communication, notamment: * Rétroaction des employés: Workstep recueille des informations en temps réel auprès des employés via des enquêtes d'impulsion marquante, toujours sur, annuelles et des canaux de rétroaction bidirectionnels. * Rapports des employés: les rapports fournissent aux dirigeants des RH et des OPS des données sur le comportement des employés qui peuvent être segmentées par divers filtres, y compris le type de rôle, l'emplacement, la démographie et l'occupation, pour identifier les tendances et les modèles qui peuvent avoir un impact sur la rétention de la rétention * Analytique prédictive: le travail de travail utilise l'apprentissage automatique pour déterminer les principaux domaines d'amélioration, au niveau des installations ou des rôles, et suggérer des actions à fort impact pour réduire le chiffre d'affaires des employés * Analyse d'impact: les employeurs peuvent mesurer le succès de toute initiative mise en œuvre en suivant le changement du sentiment et de la rétention des employés à travers la population touchée * Communication: les dirigeants peuvent répondre aux commentaires et alertes urgents tout en maintenant l'anonymat des employés ou communiquer largement aux segments de la main-d'œuvre pour attirer l'attention sur de nouveaux programmes, partager des mises à jour critiques, célébrer les équipes ou solliciter des commentaires. En combinant des données en temps réel avec des analyses alimentées par l'IA et des outils de communication intégrés, Workstep aide les leaders du DSE et des opérations à identifier et à s'attaquer directement aux opportunités dans leurs opérations de première ligne. Il en résulte une amélioration des taux de rétention, une productivité accrue et une réduction des coûts.