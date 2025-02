Logiciel d'analyse RH - Applications les plus populaires - Thaïlande

ChartHop

Charthop est une plate-forme d'opérations populaires dynamiques qui relie et visualise toutes vos données de population pour permettre à votre organisation des idées, de l'alignement et de l'action. ChartHop is on a mission to create healthy transparency within organizations, so that employees and organizations thrive. Dynamic People Operations Platform, Charthop connecte et visualise les données des gens pour autonomiser les organisations par des idées, l'alignement et l'action. Apportant une nouvelle approche des RH, la plate-forme d'opérations populaires de Charthop est la source unifiée des données des personnes et le principal point d'action pour les programmes, les processus et les initiatives quotidiens. From People and Finance executives to managers and employees, ChartHop is designed for everyone in the organization. Charthop joue bien avec des dizaines de plates-formes grâce à des intégrations robustes à travers la pile HR Tech, et sert des entreprises comme 1Password, Yipitdata, BetterCloud et Starburst. Founded in 2019 by Ian White, ChartHop is backed by Andreessen Horowitz and Cox Enterprises.