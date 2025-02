Logiciel d'analyse RH - Applications les plus populaires - Tchad

PeopleForce

peopleforce.io

PeopleForce est une plate-forme RH tout-en-un qui gère de manière transparente votre expérience complète des employés et rationalise les processus RH à chaque étape du cycle de vie des employés. En tant qu'écosystème RH, PeopleForce propose six produits entièrement fonctionnels et personnalisables: Corehr, Recruit, Perform, Pulse, Time et Desk, répondant aux divers besoins des entreprises et fournissant une plate-forme complète qui rationalise les processus et améliorant l'efficacité opérationnelle. Avec PeopleForce, vous avez la flexibilité de choisir et de payer pour les produits spécifiques dont vous avez besoin, garantissant la rentabilité et maximiser la valeur de votre investissement. Ce que les employés peuvent faire dans l'application: - suivre les informations sur l'équilibre des congés à jour - demande et gérer des congés, spécifiant la raison de l'absence, Nudge approvers - Obtenez un accès rapide aux profils personnels et aux coordonnées avec le répertoire des employés consultables - Voir qui est sorti aujourd'hui et les raisons de leur absence - Accès aux nouvelles et annonces à jour de l'entreprise - Aperçu des tâches, afficher et terminer les tâches assignées - accéder à leurs documents Les gestionnaires en plus - Recevez des notifications avec les demandes de congé et peut rapidement les réexaminer et les approuver ou les rejeter. - Gérez facilement vos tâches, approbations et tâches. La mission de PeopleForce est de permettre aux entreprises d'aller de l'avant tout en se concentrant sur les personnes, pas sur des processus, en créant un environnement de travail autonomisant et agréable. En changeant la donne dans la révolution de l'expérience de travail pour les professionnels des RH, les gestionnaires et les employés, Peopleforce est devenu le choix incontournable de plus de 600 entreprises, y compris des innovateurs tels que Deloitte, Rakuten, Répondre, Roosh, Ajax et bien d'autres.