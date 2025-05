Logiciel de gestion d'agence de soins à domicile - Applications les plus populaires

Magasin d'applications pour les applications Web Trouvez les bons logiciels et services.

Un logiciel de gestion d'agence de soins à domicile rationalise les tâches administratives et financières, la gestion des soins aux patients et la coordination des thérapies pour les prestataires de soins à domicile. Ces agences fournissent des soins qualifiés et non qualifiés, ainsi que des soins à court et à long terme, directement au domicile des patients. Les infirmières autorisées, les thérapeutes, les assistants, les travailleurs sociaux et les gestionnaires de cas peuvent utiliser ce logiciel pour améliorer les opérations commerciales, centraliser les flux de travail, optimiser la planification et simplifier les processus de facturation. Certaines options logicielles peuvent inclure des applications mobiles permettant aux soignants d'accéder aux horaires et aux dossiers des patients lors de leurs déplacements, et même si des fonctionnalités CRM pour les prospects et les ventes peuvent être disponibles, elles ne sont pas essentielles.