Desku est à la pointe du support client basé sur l'IA, spécialisé dans les solutions conçues pour les secteurs du commerce électronique et du SaaS. L'entreprise vise à transformer le secteur du service client en se concentrant sur une efficacité accrue, des expériences utilisateur améliorées et une fiabilité de niveau entreprise. Offres de Desku * Automatisation basée sur l'IA : les chatbots et les utilitaires d'automatisation basés sur l'IA de Desku réduisent considérablement la charge de travail d'assistance. * Boîte de réception partagée : Desku propose une boîte de réception ultra-rapide, conviviale et améliorée par l'IA, optimisée pour les équipes d'assistance modernes. * Base de connaissances : Desku fournit une base de connaissances facile à créer pour offrir aux clients des options en libre-service. * Chat en direct : la fonctionnalité Live Chat de Desku permet une communication transparente et en temps réel avec les clients. Pourquoi les entreprises font confiance à Desku * La plateforme bénéficie de la confiance de plus de 1 000 agents d'assistance et de 350 entreprises. * Desku permet de réduire les requêtes d'assistance jusqu'à 50 %. * L'entreprise contribue à réduire les coûts de support de 40%. Capacités d'intégration - Desku permet une intégration transparente des outils existants pour améliorer la productivité de l'équipe. La plateforme prend en charge plus de 30 applications intégrées et propose des actions personnalisées alimentées par des données client en temps réel.