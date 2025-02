Logiciel d'assistance - Applications les plus populaires - Sainte-Hélène

LiveChat

LiveChat est une plateforme complète de service client avec des capacités de chat en ligne et d'analyse Web. Il est spécialement conçu pour fournir un service client et des ventes de carburant exceptionnels. Cette plateforme de service client tout-en-un est utilisée par plus de 38 000 clients dans 150 pays. Il se distingue par sa conception simple et intuitive, ce qui permet aux agents d'assistance et aux clients de l'utiliser facilement dès le départ. LiveChat vous permet de personnaliser la communication avec les clients pour répondre et dépasser leurs attentes. Il se concentre sur la fourniture d’un service transparent avec des fonctionnalités puissantes qui prennent en charge les équipes de service client. Il peut être utilisé sur les appareils mobiles, vous pouvez donc être sûr de ne jamais perdre de prospects, même lorsque vous êtes en déplacement. Le chat mobile peut également fonctionner en arrière-plan. Ainsi, peu importe ce que vous faites sur votre téléphone, l'application continuera à inviter des visiteurs potentiels et à vous informer des discussions entrantes. Le widget de chat de LiveChat est entièrement personnalisable, ce qui lui donne l’apparence d’un élément naturel de votre site Web. L'une des fonctionnalités les plus puissantes en termes d'obtention de prospects sont les salutations automatisées, qui vous permettent d'offrir de l'aide aux visiteurs avant même qu'ils ne contactent l'équipe d'assistance. Les invitations automatisées au chat peuvent également être personnalisées en fonction du comportement d'un client, améliorant ainsi l'expérience globale des clients avec la marque. Avec LiveChat, les équipes de support client peuvent exécuter plusieurs sessions de chat en même temps. Les agents peuvent utiliser un aperçu pour voir ce que les clients tapent avant d'appuyer sur le bouton « envoyer » et utiliser des réponses prédéfinies, ce qui les aide à réduire le temps de traitement moyen et à ravir les clients. Pour rendre leur service convivial et personnalisé, les agents peuvent utiliser les détails du client affichés dans la barre latérale pendant la conversation. Il donne des informations indispensables sur les données les plus importantes concernant un client. Les agents peuvent marquer chaque session de chat, ce qui leur permet de repérer ultérieurement les demandes populaires et d'améliorer leur produit ou service. Grâce aux capacités de reporting avancées de LiveChat, les équipes d'assistance et de vente peuvent suivre leurs performances, repérer les améliorations, augmenter la productivité et, par conséquent, gagner des clients satisfaits et réaliser davantage de ventes. LiveChat permet de gérer les messages des clients, d'automatiser le flux de travail et de collaborer au sein des équipes. Il prend en charge les chatbots, permettant aux marques de créer et de lancer des chatbots conversationnels sans codage et de se démarquer grâce au service client. Il offre également une base de connaissance personnelle pour un libre-service rapide et sans effort. LiveChat propose plus de 200 intégrations puissantes qui permettent aux entreprises d'étendre la valeur de leurs outils existants. Il s'intègre parfaitement aux solutions CRM populaires, telles que Hubspot et Pipedrive, aux services de commerce électronique comme Shopify et BigCommerce, et aux applications de messagerie, telles que WhatsApp et Facebook, permettant de synchroniser les données des clients et de maintenir facilement la communication au même endroit. Il prend en charge les services de paiement, tels que PayPal ou Stripe, permettant aux clients d'effectuer des commandes et des paiements directement depuis le chat. Il fonctionne avec des services de messagerie tels que Mailchimp, aidant à rassembler et à entretenir des prospects après une discussion. Il existe de nombreuses autres intégrations disponibles qui aident les entreprises à fournir un excellent service client et à augmenter leurs ventes. L'équipe LiveChat est toujours prête à vous aider, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an. Les Support Heroes de LiveChat offrent la meilleure expérience de service client en répondant rapidement aux questions, en résolvant les problèmes et en fournissant des solutions.