Outils de création d'aide (HAT) - Applications les plus populaires - Tunisie

Document360 est une plate-forme de base de connaissances basée sur l'IA conçue pour créer des bases de connaissances (publiques et privées) : SOP, manuels d'utilisation, documentation, etc. Avec son interface intuitive et ses fonctionnalités robustes, Document360 centralise les connaissances, rationalise la collaboration et fournit une documentation exceptionnelle. Se distinguant par ses fonctionnalités uniques, il est certifié SOC 2 Type 2, propose un hébergement privé et permet une intégration transparente avec des tiers. Voici ce que Document360 propose en termes de fonctionnalités : * Demandez à Eddy : pour des réponses rapides, les utilisateurs peuvent poser toutes leurs questions à Eddy et Eddy vous apporte la réponse la plus précise de l'article concerné. Gain de temps en recherchant l'intégralité de l'article. Eddy simplifie la rédaction de vos articles d'aide en générant des FAQ pertinentes à partir des articles. Cela fait gagner du temps à votre équipe et offre une expérience plus fluide et intuitive à vos clients. * Tableau de bord : le hub centralisé présente un tableau de bord visuellement attrayant et conçu de manière intuitive, offrant un aperçu complet des informations cruciales. C'est le centre névralgique d'une expérience plus fluide et plus approfondie. * Éditeur de blocs intuitif : le nouvel éditeur de blocs rationalise le processus de création de contenu. Avec l'ajout d'une fonctionnalité de commentaires en ligne, la collaboration devient en temps réel et sans effort, favorisant un processus d'édition et de révision plus dynamique. * Hub centralisé de personnalisation : offrant aux utilisateurs un contrôle sans précédent, le hub de personnalisation permet d'affiner l'esthétique de la documentation. Les équipes peuvent facilement personnaliser les mises en page, les jeux de couleurs, les polices et les éléments de marque pour aligner parfaitement la documentation sur leur identité de marque. * Analyse avancée : la fonction d'analyse offre des informations en temps réel sur le comportement des utilisateurs, l'efficacité du contenu et les modèles d'engagement. Il transforme les données brutes en informations significatives, facilitant ainsi la prise de décision basée sur les données. De plus, vous pouvez désormais prendre le contrôle de l'accusé de réception du lecteur avec des accusés de lecture. * Intégrations de synchronisation instantanée : la synchronisation instantanée garantit un flux de données transparent et en temps réel entre Document360 et divers outils et services tiers. Désormais, Document360 s’intègre parfaitement à Zendesk Federated Search et GitHub, améliorant ainsi la collaboration et l’efficacité des flux de travail. * AI Writer : un outil basé sur l'IA qui aide à générer du contenu de haute qualité, à garantir la cohérence et à réduire le temps nécessaire à la production de la documentation. * AI Business Glossary Generator : génère automatiquement un glossaire métier complet, aidant les utilisateurs à maintenir une terminologie cohérente dans leur documentation. * Éditeur de texte Markdown : un simple éditeur Markdown permet aux utilisateurs de styliser des documents texte à l'aide de techniques de formatage classiques, notamment les titres, l'emphase, les listes, les images et les liens, permettant ainsi aux non-développeurs d'acquérir facilement les bases. * Gestionnaire de catégories : créez une hiérarchie bien structurée de tout le contenu de votre base de connaissances, jusqu'à 6 sous-catégories, permettant aux utilisateurs de trouver et de digérer facilement les informations. * Rôles et autorisations : Document360 vous permet de restreindre qui peut accéder à quoi pour assurer la sécurité de votre base de connaissances. Vous pouvez ajouter des membres d'équipe authentifiés pour contribuer à des projets spécifiques. * Localisation : comprenez votre audience mondiale ; vous pouvez traduire des articles, des extraits de code, des variables et un glossaire dans plus de 50 langues. * Hébergement privé : accédez à des environnements entièrement isolés pour une plus grande puissance et un meilleur contrôle sur votre environnement d'hébergement pour les meilleures performances. * Gestion des versions : les fonctionnalités de restauration et de gestion des versions vous permettent de voir l'historique des modifications pour chaque élément de votre base de connaissances. * Sauvegarde et restauration : Document360 sauvegarde automatiquement vos projets quotidiennement. Cependant, vous pouvez sauvegarder manuellement votre projet à tout moment. Vous pouvez restaurer l'intégralité du projet ou une partie de votre base de connaissances à un état antérieur à partir de la sauvegarde disponible. * Documentation API : les utilisateurs peuvent importer leurs spécifications OpenAPI et faire générer automatiquement la documentation. Document360 est le leader du marché de l'innovation dans la catégorie des bases de connaissances génératives de l'IA, aidant diverses industries dans plus de 30 pays à développer leurs bases de connaissances. Nos clients incluent VMware, McDonald's, Daikin, Virgin Red, NHS et plus encore.