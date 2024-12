Les plus populaires Récemment ajouté Outils de création d'aide (HAT) - Applications les plus populaires - Mozambique

Les outils de création d'aide (HAT) sont des applications logicielles conçues pour aider les rédacteurs techniques à créer, publier et maintenir la documentation d'aide pour les logiciels. La documentation résultante est utilisée dans les guides d'utilisation, les manuels et les fichiers d'aide. Ces outils visent à réduire le temps et les efforts nécessaires pour produire du matériel d'assistance pour les employés et les utilisateurs finaux. Les rédacteurs techniques utilisent les HAT pour gérer l'ensemble du processus de documentation, y compris la rédaction, l'édition et l'exportation de documents pour révision par les éditeurs, les administrateurs et leurs collègues. A terme, les HAT permettent la publication numérique de la documentation. Beaucoup de ces outils prennent en charge l'importation de texte à partir de différents formats de fichiers et logiciels de création de documents. Certains HAT sans outils de build intégrés peuvent devoir s'intégrer à des outils d'automatisation de build pour afficher ou utiliser la documentation.