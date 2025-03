Outils de carte thermique - Applications les plus populaires

cux.io

CUX est un outil d'analyse de l'expérience numérique qui aide les entreprises à gagner jusqu'à 5 fois plus de temps sur l'analyse et à tirer des conclusions précieuses. Nous éliminons la surcharge de données en nous concentrant sur les problèmes des utilisateurs, les frustrations et tous les goulots d'étranglement qui peuvent les empêcher d'utiliser les canaux en ligne pour acheter des produits et des services. CUX est un outil d'analyse complet axé sur l'utilisateur qui fournit des informations comportementales instantanées. ✔ Analyses orientées objectifs : CUX sélectionne automatiquement UNIQUEMENT les données pertinentes pour les objectifs commerciaux individuels. ✔ Évaluations qualitatives et quantitatives fournies par un seul outil. ✔ Connaissance : Nous accompagnons les utilisateurs avec des formations, de l'intégration, du mentorat, des audits et des recommandations mensuelles. ✔ AIocado : notre propre concierge d'analyse IA vous montrera précisément les raisons de vos baisses de conversion, les lieux de frustration des utilisateurs, les recommandations et bien plus encore. CUX est une solution pour tous les secteurs dans lesquels le client entre en contact avec un produit numérique, comme le commerce électronique, les entreprises SaaS et B2B, les entreprises fournissant des services de marketing ou les éditeurs de logiciels. Nous coopérons avec les départements Innovation, Marketing, Produit et E-com au sein des entreprises. CUX en bref : ✔ Analyse du comportement des utilisateurs ✔ Mesures d'expérience ✔ Analyse orientée objectifs ✔ Cascades de conversion ✔ Enregistrement de visites entières ✔ Cartes thermiques ✔ Pré-analyse et alertes ✔ Capture automatique des événements ✔ Analyse rétroactive ✔ 100 % conforme au RGPD ✔ Données stockées dans EOG ✔ SSL sécurisé