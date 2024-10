Outils de carte thermique - Applications les plus populaires - Chili Les plus populaires Récemment ajouté

Les outils Heatmap fournissent des informations sur le comportement des visiteurs Web ou mobiles lorsqu'ils interagissent avec une page spécifique d'un site Web ou d'un appareil mobile. Les spécialistes du marketing et les développeurs Web exploitent les cartes thermiques pour représenter visuellement les actions des utilisateurs telles que les clics, les mouvements de survol et le défilement sur une page Web. Ces représentations visuelles présentent les clics et les mouvements de souris agrégés, offrant des données détaillées que les spécialistes du marketing et les concepteurs UI/UX peuvent évaluer. Ces données sont cruciales pour évaluer l'efficacité de la conception d'une page à capter l'attention du spectateur, à identifier les domaines à améliorer et, à terme, à augmenter les taux d'engagement et de conversion.