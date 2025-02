Logiciel de formation sur la prévention du harcèlement - Applications les plus populaires - Tchad

Magasin d'applications pour les applications Web Trouvez les bons logiciels et services.

Un logiciel de formation à la prévention du harcèlement permet aux organisations de dispenser une formation en matière de conformité et de prévention aux employés des États mandatés et non mandatés. Organiser une formation en ligne offre une méthode évolutive et rentable pour répondre aux exigences de la loi de l'État. Actuellement, des États comme la Californie, le Connecticut, le Delaware, l'Illinois, le Maine et New York obligent les entreprises à dispenser une formation sur la prévention du harcèlement et de la discrimination. Même dans les États non mandatés, la formation des employés peut réduire de manière proactive les risques et atténuer les dommages-intérêts punitifs potentiels en cas de litige pour harcèlement. La plupart des logiciels de formation à la prévention du harcèlement peuvent être déployés sur des plateformes d'apprentissage fournies par des fournisseurs ou intégrés dans des systèmes de gestion de l'apprentissage (LMS) tiers à l'aide du protocole SCORM. Cette flexibilité permet aux responsables de formation et aux services RH d'intégrer de manière transparente des solutions de prévention du harcèlement au logiciel LMS d'entreprise pour le déploiement, le suivi, le reporting et la conservation des enregistrements des progrès des employés pendant plusieurs années, comme l'exigent certains États. Certains fournisseurs proposent également ces solutions parallèlement à un logiciel de conformité RH pour rationaliser davantage les efforts de conformité organisationnelle.