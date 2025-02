IgnitePOST

IgnitePOST est un service de courrier manuscrit qui permet aux entreprises de développer des relations plus approfondies avec leurs clients et prospects. Pour ce faire, nous combinons logiciel et robotique pour envoyer de véritables lettres à la plume et à l'encre avec une écriture variable impossible à distinguer de l'écriture manuscrite humaine. Le résultat est un canal marketing beaucoup plus efficace avec une véritable responsabilité en termes de retour sur investissement. En fait, vous pouvez considérer IgnitePOST comme « Mailchimp pour des notes manuscrites personnalisées et robotisées ». Avec une communication plus authentique, nos clients constatent un taux de réponse sans précédent, 30 fois supérieur à celui du courrier électronique et 10 fois supérieur à celui du publipostage. De plus, IgnitePOST fournit des outils simples pour créer, envoyer et suivre des campagnes. Ces outils peuvent être intégrés à vos systèmes marketing ou CRM existants grâce à la multitude de méthodes d'intégration que nous proposons, de Shopify et Klaviyo à la marque blanche et Zapier. Les relations sont essentielles aux ventes et au marketing, en particulier dans un monde saturé de publicités numériques et d'e-mails. IgnitePOST vous aide à créer des connexions significatives et authentiques qui sont la clé d'une augmentation des ventes et d'une clientèle plus satisfaite. Nous proposons des intégrations natives pour faciliter la configuration et l'envoi de cartes manuscrites ! Certaines des options disponibles incluent : - Intégration à n'importe quel système CRM simplement en déclenchant un e-mail : https://www.ignitepost.com/turn-emails-into-handwriting-cards - Intégrations Shopify App Store : https://apps. shopify.com/ignitepost - Application Zapier : https://zapier.com/apps/ignitepost/integrations - API IgnitePOST : https://www.ignitepost.com/api-documentation