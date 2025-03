Logiciel de livraison d'épicerie - Applications les plus populaires - État de la Cité du Vatican

Locate2u

locate2u.com

Locate2u is a software platform designed for any delivery or service business. Notre solution aide ces entreprises à améliorer l'efficacité de leur itinéraire, à améliorer l'expérience de livraison de leurs clients et à augmenter la productivité, tout en réduisant le temps nécessaire pour planifier les itinéraires. Our solution provides companies with everything they need to run their delivery or service business. Y compris: suivi GPS, partage de localisation en direct, gestion de la réservation, optimisation des itinéraires, application de pilote, notifications, preuve de livraison, API, personnalisation et bien plus encore!