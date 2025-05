Magasin d'applications pour les applications Web Trouvez les bons logiciels et services.

Un logiciel de gestion des subventions aide à la fois les donateurs et les demandeurs de subventions à naviguer dans la proposition de subvention et le processus d'attribution de leurs points de vue respectifs. Bien qu'ils soient principalement utilisés dans le secteur à but non lucratif par des fondations subventionnaires, ces outils servent également aux agences gouvernementales et aux organismes de recherche scientifique. Certains logiciels sont spécialement conçus pour gérer les complexités du financement public, notamment le respect des réglementations gouvernementales, contrairement à ceux axés sur le financement privé. Ces outils rationalisent le processus de soumission en offrant des fonctionnalités telles que la création de formulaires, l'automatisation des tâches et la prise en charge des révisions. Les bailleurs de fonds peuvent suivre leurs budgets de récompenses, suivre les progrès des bénéficiaires et évaluer le succès au fil du temps pour déterminer si les priorités de financement doivent être ajustées. Du point de vue de la gestion de projet, un logiciel de gestion des subventions permet aux utilisateurs de superviser les activités essentielles à différentes étapes de chaque demande de subvention, de la pré-attribution à la post-attribution.