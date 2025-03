Plateformes mondiales pour l'emploi (GEP) - Applications les plus populaires

Magasin d'applications pour les applications Web Trouvez les bons logiciels et services.

Les plateformes mondiales d'emploi (GEP) sont des applications SaaS (Software-as-a-Service) qui permettent aux entreprises d'embaucher à l'international sans avoir besoin d'établir une présence légale dans d'autres pays. Ils y parviennent en fonctionnant comme une entité juridique, telle qu'un employeur officiel (EOR), une organisation professionnelle d'employeurs (PEO) ou un agent officiel (AOR). Cette configuration permet à la plateforme de servir d'employeur de facto, offrant aux entreprises la flexibilité d'embaucher des travailleurs à l'échelle mondiale. Bien que les GEP partagent des caractéristiques avec des catégories de services similaires telles que les fournisseurs de PEO et les employeurs de services, ils se distinguent par leur approche axée sur les logiciels et leur utilisation intensive de la technologie moderne. Bien qu'elles puissent offrir des conseils en ressources humaines, des conseils ou d'autres supports, ces plateformes fonctionnent principalement comme des solutions logicielles, offrant aux utilisateurs flexibilité et contrôle via un tableau de bord central.