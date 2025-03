Plateformes mondiales pour l'emploi (GEP) - Applications les plus populaires

Velocity Global

Velocity Global accélère l'avenir du travail au-delà des frontières. Sa plateforme de travail mondiale simplifie l'expérience des employeurs et des talents pour travailler avec n'importe qui, n'importe où et n'importe quand. Les employeurs et les talents s'engagent en un seul clic grâce à sa technologie exclusive de gestion des effectifs basée sur le cloud, soutenue par une expertise personnalisée et une envergure mondiale inégalée. En tant que plus grand employeur mondial de référence (également connu sous le nom de PEO international) dans 185 pays et dans les 50 États-Unis, plus de 1 000 marques comptent sur Velocity Global pour constituer des équipes mondiales sans le coût ni la complexité liés à la création d'entités juridiques étrangères ou d'enregistrements d'État. La société propose des services supplémentaires, notamment la conformité des entrepreneurs indépendants pour évaluer la main-d'œuvre et l'agent officiel (AoR) pour rationaliser les paiements aux entrepreneurs. Velocity Global a été nommé « Leader » dans les services d'employeur mondial de référence par l'éminent cabinet d'analystes NelsonHall. Fondée en 2014, l'entreprise compte des centaines d'employés sur six continents.