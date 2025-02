Plateformes mondiales pour l'emploi (GEP) - Applications les plus populaires - Tunisie

Plane

Plane (anciennement Pilot) gère la paie, les avantages sociaux et la conformité des entreprises basées aux États-Unis qui embauchent des employés et des sous-traitants américains et internationaux. Embauchez, intégrez et payez facilement des employés et des sous-traitants aux États-Unis et dans le monde entier, sur une plateforme cloud sécurisée. Grâce à Plane, vous pouvez envoyer des paiements à des entrepreneurs dans plus de 240 pays à des taux de change optimaux. Plane estime que les entrepreneurs internationaux devraient bénéficier de la même expérience en matière de paie que les employés américains. Nous envoyons les paiements directement sur les comptes bancaires des entrepreneurs, afin qu'ils puissent retirer de l'argent de leurs propres comptes, sans les tracas ni les frais de retrait d'un portefeuille électronique. Vous souhaitez embaucher des employés plutôt que des entrepreneurs ? Avec Plane, vous pouvez facilement embaucher des employés à temps plein dans plus de 100 pays sans avoir à créer d'entités locales. Plane gère les documents d'emploi, les retenues d'impôt et bien plus encore, pour que vous n'ayez pas à le faire. Contrairement à de nombreux EOR, Plane croit en une tarification simple, sans frais cachés. Vous payez un forfait mensuel. Vous ne savez pas s'il faut embaucher un membre de l'équipe en tant qu'employé ou entrepreneur ? Plane a pris en charge les deux options dès le premier jour, et notre équipe d'experts se fera un plaisir de vous guider vers la meilleure option pour vos besoins, sans agenda.