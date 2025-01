Plateformes mondiales pour l'emploi (GEP) - Applications les plus populaires - Polynésie française

Deel

Deel est la plateforme RH tout-en-un pour les équipes mondiales. Cela signifie une gestion RH de bout en bout pour n’importe quelle équipe, n’importe où. Embauchez, intégrez et payez en toute conformité des employés à temps plein ou des entrepreneurs indépendants en quelques minutes. Pour la première fois, vous aurez une vue centrale de l’ensemble de votre personnel en un seul endroit. Avec Deel, les entreprises rendent possible la paie mondiale en tirant parti du back-office interne de Deel et des entités locales. Les employés, les managers et les dirigeants peuvent mettre à jour les détails des retraits, visualiser la structure de l'équipe, superviser les dépenses salariales totales et effectuer des dizaines d'autres tâches via l'interface libre-service moderne de Deel. Aujourd'hui, Deel sert plus de 20 000 clients, des PME aux sociétés cotées en bourse, aidant plus de 120 000 travailleurs à être payés où qu'ils soient. Créez des contrats juridiques localisés, suivez les congés, accordez des primes, gérez les capitaux propres, et bien plus encore. Réservez une démo pour un guide personnel de la plateforme Deel et débloquez votre main-d'œuvre mondiale dès aujourd'hui.