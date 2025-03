Logiciel d'IA générative - Applications les plus populaires - Trinité-et-Tobago

Microsoft Designer

designer.microsoft.com

Microsoft Designer est un outil de conception alimenté par AI qui vous aide à créer des conceptions et à modifier des photos en quelques secondes. Libérez votre créativité - créez, créez, concevez et éditez à peu près tout ce que vous pouvez imaginer avec l'IA. Utilisez la puissance de l'IA génératrice pour créer des images accrocheuses avec vos mots, fabriquer des conceptions de niveau suivant qui apparaissent comme des cartes d'anniversaire personnalisées, des cartes de vœux et des fonds d'écran pour votre téléphone, et même utilisez l'IA pour modifier des photos comme un expert - Effacement des indésirables objets de photos. Créez ce que vous voulez, quand et où vous en avez besoin. Capacités clés: * Images: créez n'importe quelle image que vous pouvez imaginer. Art de science-fiction, scènes surréalistes, images drôles? Rêvez-le, décrivez-le et créez-le avec l'IA. Votre imagination est illimitée! * Autocollants: créez quelque chose qui colle. Faites des autocollants personnalisés qui vous aident à vous exercer des applications de messagerie, sociales, etc. * Modifiez avec l'IA: rendez vos photos et images parfaites avec IA. * Effacer génératif: effacez les distractions indésirables pour fabriquer des objets que vous ne voulez pas dans votre image disparaître. * Supprimez l'arrière-plan: disons au revoir à de mauvais arrière-plans. Retirez facilement les arrière-plans d'image indésirables en une étape. * Fond flou: mettez au point ce qui est le plus important. Blur l'arrière-plan de toute image pour faire éclater votre sujet. * Ajouter des filtres, ajuster la luminosité, redimensionner: personnaliser pour s'adapter à votre vision créative, y compris le redimensionnement pour transformer vos créations en une taille carrée ou personnalisée qui s'adapte juste. * Fonds d'écran / arrière-plans: mettez tout cela exposé. Créez du papier peint ou de l'arrière-plan personnalisé pour s'adapter à votre humeur actuelle, faire une déclaration ou pour garder une occasion spéciale à l'avant et au centre de l'écran de votre téléphone. * Cartes de voeux: élaborez la salutation parfaite pour toute occasion. Des cartes d'anniversaire aux cartes de vœux et au-delà, créez une carte de voeux réfléchie avec des messages et des images personnalisés même si vous êtes à court de mots. * Monogrammes: faites votre marque. Ajoutez de la pop personnelle à votre vie quotidienne ou pour une occasion spéciale comme un mariage avec des monogrammes fabriqués sur mesure qui utilisent des lettres et plus pour définir votre marque. * Invitations: créez des invitations qui wow. Personnalisez vos invitations pour chaque occasion et tout événement comme les anniversaires, les mariages et tout ce qui est grand ou petit. * Postes sociaux: se démarquez en ligne. Élevez et élaborez votre prochain article social avec le designer pour créer l'image et le texte parfaits à partager en ligne. * Icônes: exprimez-vous visuellement. Créez des icônes pour communiquer facilement votre vision et décorer vos créations. * Emojis: Exprimez-vous! Ayez la réaction parfaite à portée de main avec des emojis fabriqués sur mesure pour s'adapter à n'importe quelle humeur. * Pages de livres à colorier: colorez-le et montez dans votre flux. Créez des pages de livres à colorier personnalisées pour rendre la coloration plus excitante. Idéal pour tous les âges. * Image du cadre: transformez vos photos en une mémoire encadrée personnalisée que vous pouvez partager partout. * Collages: amène vos photos, styles et descriptions préférés ensemble, créez un collage personnalisé à partir de vos souvenirs préférés. * Banners: Créez des bannières pour les en-têtes de newsletter, des profils sociaux et plus pour attirer l'attention et se démarquer.