Logiciel d'IA générative - Applications les plus populaires - Tchad

Rask.ai

rask.ai

Découvrez Rask AI – un outil de localisation à guichet unique qui permet aux créateurs de contenu et aux entreprises de traduire leurs vidéos dans plus de 130 langues rapidement et efficacement. Grâce aux technologies « Text-to-Voice » et « Voice Cloning », ils peuvent ajouter une voix off de qualité professionnelle aux vidéos sans avoir besoin d'enregistrer ou de faire appel à un doubleur. Et désormais, vous pouvez conserver votre propre voix ou votre ton de voix off lors du doublage. Début avril 2023, Rask AI a remporté le prix Produit du jour sur Product Hunt, et au cours des premières semaines, le projet a franchi la première étape des 10 000 inscriptions ! L'équipe a supprimé les limites de 20 minutes et de 100 Mo pour les utilisateurs disposant d'un abonnement. Les créateurs peuvent désormais doubler de longues vidéos pour YouTube ou des cours sans aucune restriction. Et encore une bonne chose : le processus de doublage est trois fois plus rapide et plus efficace ! La détection et la traduction de plusieurs locuteurs sont une fonctionnalité unique qui, selon nous, nous distingue des autres services. L'équipe IA de Rask est fière d'être l'une des premières à proposer cette expérience. Les outils sont entièrement intégrés aux plateformes vidéo et aux sites de médias sociaux populaires comme YouTube, Vimeo, Instagram, Twitter et TikTok. Début mai, une équipe ajoutera deux fonctionnalités intéressantes. Vous synchroniserez les mouvements des lèvres avec n’importe quel audio. La deuxième fonctionnalité est le résumé. Ou simplement, c'est Shorts. L'IA sélectionnera les moments les plus percutants de la vidéo et les transformera en une sélection des épisodes les plus juteux. L'équipe Rask AI élimine les barrières linguistiques et aide les créateurs de contenu et les entreprises à partager leur contenu avec différents publics dans le monde entier, augmentant ainsi la portée et l'impact potentiels de leur contenu.