Logiciel d'IA générative - Applications les plus populaires - Syrie

Contlo

contlo.com

Contlo est une plateforme de marketing génératif d'IA de premier plan permettant de générer des engagements clients autonomes via des campagnes omnicanales, des parcours clients génératifs en temps réel, une segmentation basée sur l'IA pour une hyper-personnalisation individuelle et des informations exploitables sur le comportement de vos clients. Conçu pour le monde axé sur l'IA, Contlo permet aux entreprises modernes d'exploiter l'IA pour orchestrer leur marketing de bout en bout. La plateforme aide les marques à augmenter la valeur du client, à stimuler l'engagement des clients et à offrir une expérience hyper-personnalisée pour fidéliser leurs clients les plus précieux. Des milliers d'entreprises à croissance rapide font confiance à Contlo pour augmenter leurs ventes en engageant des clients fidèles et en prenant des décisions plus rapides basées sur les données tout au long du cycle de vie de leurs clients. Leur permettre de mesurer et d'optimiser les expériences client individuelles à l'aide de : * Campagnes personnalisées autonomes pour chaque point de contact client : Engagez sans effort vos clients avec des campagnes autonomes basées sur l'IA sur tous les principaux canaux marketing tels que l'e-mail, les SMS, WhatsApp, Web Push, Mobile Push, Facebook et Instagram. * Parcours client génératifs en temps réel optimisés par les LLM : Adieu les flux d’automatisation modélisés ! Laissez l'IA créer les flux de travail et les parcours d'engagement client les plus optimaux en fonction de leurs interactions récentes afin de maximiser votre retour sur investissement. * Générez des segments clients pour une personnalisation individuelle à l'aide de l'IA : Orchestrez des interactions clients hautement personnalisées et ciblées basées sur des données comportementales, des données démographiques et des actions récentes sur le site Web. * Insights, analyses et rapports autonomes générés par LLM : Obtenez une visibilité granulaire sur le comportement de vos clients, les performances de vos campagnes et la business intelligence globale, ainsi que des informations, des recommandations et des rapports autonomes générés par l'IA. * Engagement client autonome, chatbots alimentés par LLM et boîte de réception de conversation unifiée : Offrez une expérience de marque fluide à vos clients via le chat sur Facebook/Instagram/WhatsApp et passez des appels téléphoniques directement à partir d'un seul tableau de bord. Contlo s'intègre de manière transparente à plus de 200 plates-formes pour aider les marques à créer une puissante pile technologique de marketing autonome autour de leur entreprise.