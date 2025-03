Centrical

centrical.com

Centricalis une plate-forme d'expérience de performance des employés alimentée par l'IA qui stimule les meilleures expériences client pour les principales marques mondiales grâce à la réussite et à la croissance des agents de première ligne. La plateforme offre une expérience d'employée unifiée avec la gestion des performances en temps réel, le microlearning adaptatif, le coaching alimenté par l'IA, la gestion de la qualité et la VOE, grâce à une solution gamifiée pour aider les organisations à améliorer la productivité et les ventes, réduire les coûts, réduire l'attrition et accroître la satisfaction du client . Centrical a été fondé en 2013 et sert des clients dans 150 pays dans 40 langues différentes. Centrical a des bureaux à New York, Tel-Aviv et à Londres et les clients comprennent les principales entreprises multinationales telles que Microsoft, Teleperformance, Synchrony Financial, etc.