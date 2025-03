InAppStory

Prolongez le cycle de vie des utilisateurs mobiles grâce à des canaux de communication natifs. Proposer un contenu riche et interagir tout au long de l'entonnoir avec les Stories ! MISSION InAppStory est une société internationale de logiciels qui connecte les entreprises existantes avec des clients potentiels et actuels, permettant des conversions plus élevées, une portée percutante, la fidélité des clients et des communications améliorées au sein de leur application mobile et de leur site Web via des histoires. Notre société fournit non seulement une simple plateforme pour produire des Stories, mais aussi un produit sans code qui prolonge le cycle de vie de vos clients mobiles. Nous sommes considérés comme la solution de nouvelle génération pour l’engagement et la fidélisation des utilisateurs, car des millions d’utilisateurs apprécient le format Stories de manière native. COMMENT FAISONS-NOUS? La convivialité et la rapidité sont essentielles lorsqu’il s’agit de toute interaction pratique avec le consommateur. Notre solution sans code libère votre équipe du développement de contenu notoire pour chaque cas particulier où une entreprise souhaite communiquer au sein d'une application. 2 heures avec une pause café et notre intégration sera prête à fournir un contenu riche tout en engageant les utilisateurs finaux pour votre communication dans l'application. Nos clients, entreprises et moyennes entreprises, apprécient nos efforts pour les aider à atteindre de meilleurs résultats : conversions, nouvelles données produits, mesures de portée, etc. En même temps, nous améliorons considérablement la fidélité de leurs consommateurs et augmentons le cycle de vente. avec des histoires, des widgets, des expériences gamifiées, du contenu personnalisé, une segmentation d'audience, des tests A/B, des enquêtes de rétroaction, l'intégration des clients et du contenu UGC. Nos clients utilisent également notre solution pour l'intégration interne des employés, les communications et la formation. Développez-vous de manière transparente grâce aux mesures prises en charge par notre solution : -ER -Portée totale -Durée moyenne de la session -CLV -ROI -CTR -MAU/DAU -Adhérence de l'application -Revenu total -Impressions -Taux de désabonnement -Total des visites Voici ce que disent nos clients à propos du Fonctionnalité Stories : « Soyez prêt à ce que lorsque vous commencerez à utiliser InAppStory, il deviendra très bientôt votre principal canal de communication avec les clients ! » CULTURE La force motrice de notre entreprise, ce sont les personnes. Tous nos employés sont traités sur un pied d'égalité et apprécient chaque effort qu'ils ont investi dans notre entreprise. Nous offrons un environnement favorable où chacun peut mettre en œuvre ses idées, essayer quelque chose de nouveau et développer régulièrement son entreprise. Tout le monde a une histoire différente, mais nous avons tous une chose en commun : nous travaillons dur et intelligemment pour construire ensemble un avenir meilleur.