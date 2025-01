Logiciel de gestion du fret - Applications les plus populaires - Polynésie française

cargo.one

cargo.one connecte les transitaires avec les compagnies aériennes et autres transitaires sur une seule plateforme, leur permettant de proposer des tarifs d'expédition en quelques minutes, au lieu de quelques heures, et de gagner plus d'affaires. Avec cargo.one, les transitaires peuvent comparer instantanément les tarifs de fret aérien de plus de 100 compagnies aériennes, obtenir les frais d'origine ou de destination auprès d'agents de confiance dans le monde entier pour n'importe quel incoterm et créer facilement des devis professionnels pour leurs clients. Une fois qu'un envoi est gagné, les utilisateurs de cargo.one peuvent simplement le réserver en un seul clic, garantissant ainsi immédiatement la capacité et les tarifs. Notre suite de produits comprend également une vitrine numérique, qui permet aux transitaires de mettre leurs tarifs de vente à la disposition de leurs partenaires et de remporter de nouveaux contrats, des analyses prêtes à l'emploi pour comprendre pourquoi les devis sont gagnés ou perdus, des méthodes d'intégration TMS pour rationaliser les opérations, et des solutions personnalisées pour les transitaires d'entreprise afin d'accélérer leur transformation numérique. Plus de 20 000 transitaires, dont 19 parmi les 20 premiers au monde et des milliers de petites et moyennes entreprises, choisissent cargo.one pour proposer et réserver leur fret aérien. La facilité d'utilisation de la plateforme, les données tarifaires fiables et le service client de classe mondiale ont gagné une confiance généralisée et de nombreuses récompenses au fil des ans. Il s'agit notamment du prix « Fournisseur international de systèmes informatiques de l'année » 2023, de « Plateforme de réservation de fret de l'année » lors des Payload Asia Awards 2023 et de « Technologie de l'information pour l'industrie du fret aérien » lors des World Air Cargo Awards 2022 et 2021. cargo.one est l'endroit où les expéditions sont gagnées. Commencez gratuitement dès aujourd’hui.