Logiciel de gestion du fret - Applications les plus populaires - Hongrie

Shipwell

shipwell.com

La plateforme TMS de Shipwell est une solution complète de gestion du transport qui aide les entreprises de toutes tailles à rationaliser leurs opérations d'expédition, à réduire leurs coûts et à améliorer leur efficacité. Avec le TMS de Shipwell, les entreprises peuvent gérer tous leurs modes de transport, y compris le camionnage, le rail, l'aérien et l'océan, sur une seule plateforme, offrant ainsi une vue unifiée de leur chaîne d'approvisionnement. La plate-forme TMS de Shipwell offre un large éventail de fonctionnalités, notamment : Gestion des transporteurs : gérez et sélectionnez facilement les transporteurs parmi un réseau complet de transporteurs en fonction de leurs tarifs, de leur capacité et de leurs niveaux de service. Optimisation des itinéraires : optimisez les itinéraires d'expédition en fonction de divers critères, tels que le coût, le temps de transit et les exigences de livraison. Visibilité des expéditions : obtenez une visibilité en temps réel sur vos expéditions, de l'enlèvement à la livraison, et suivez les expéditions dans tous les modes de transport. Audit et paiement du fret : automatisez le processus d'audit et de paiement des factures de fret, garantissant une facturation précise et réduisant le risque de surfacturation. Rapports et analyses : accédez à des rapports et à des analyses complets pour surveiller les dépenses de transport, les performances des transporteurs et d'autres indicateurs clés. La plateforme TMS de Shipwell est également hautement personnalisable, permettant aux entreprises d'adapter la plateforme à leurs besoins spécifiques et de l'intégrer à leurs systèmes existants, tels que WMS et ERP. Avec la plateforme TMS de Shipwell, les entreprises peuvent : Améliorer l'efficacité : automatiser les processus manuels, réduire les erreurs et optimiser les itinéraires, ce qui se traduit par des opérations d'expédition plus rapides et plus efficaces. Réduisez les coûts : optimisez la sélection des transporteurs, réduisez les erreurs d’expédition et automatisez l’audit et le paiement du fret, ce qui entraîne une réduction des coûts de transport. Améliorez la visibilité : obtenez une visibilité en temps réel sur toutes les expéditions, sur tous les modes de transport, offrant ainsi un meilleur contrôle et une plus grande transparence sur la chaîne d'approvisionnement.