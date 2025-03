Systèmes de gestion des indépendants - Applications les plus populaires - Ouzbékistan

Ruul

ruul.io

Ruul propose une solution complète permettant aux entreprises de rationaliser leurs opérations lorsqu'elles travaillent avec des pigistes et des entrepreneurs indépendants. En gérant diverses tâches administratives comme la facturation et la gestion des paiements des sous-traitants, Ruul permet aux entreprises de se concentrer sur leurs activités principales. Ruul convient parfaitement à un large éventail d'entreprises, en particulier celles de l'économie numérique. Il est idéal pour : - Les startups et les petites et moyennes entreprises (PME) à la recherche de solutions efficaces de sous-traitance et de gestion financière. - Agences numériques et entreprises de médias nécessitant des solutions flexibles de gestion des talents et de paiement. - Plateformes et communautés qui s'engagent régulièrement avec des pigistes et des entrepreneurs indépendants. Plus de 10 000 entreprises et 70 000 indépendants dans le monde font confiance à Ruul pour gérer leur travail et leurs relations financières de manière transparente et conforme.