Systèmes de gestion des indépendants - Applications les plus populaires - Sainte-Hélène

Field Nation est le marché du travail pour les services informatiques sur le terrain, reliant les entreprises et les techniciens qualifiés pour effectuer un excellent travail à travers le pays. Notre plateforme permet aux équipes de prestation de services d'identifier et de travailler avec des professionnels indépendants qui se soucient autant qu'eux du résultat. Avec Field Nation, les entreprises peuvent constituer et déployer leur main-d'œuvre de confiance à la demande, et les techniciens peuvent choisir un travail qui correspond à leurs intérêts, leurs compétences et leur emploi du temps. Créez une meilleure façon de travailler. Construisez-le avec Field Nation. LE DÉFI : La demande de techniciens qualifiés atteint un niveau sans précédent. Il y a du travail à faire, mais pas assez de travailleurs. Les entreprises sont de plus en plus fatiguées de sacrifier le contrôle et de mettre leurs relations clients en danger en raison de stratégies de gestion des talents dépassées. Pourtant, des personnes possédant les compétences et la passion pour le service informatique sur le terrain sont disponibles, toujours engagées dans leur métier, mais pas là où on s'attendrait à les trouver. Ils veulent une nouvelle façon de travailler : flexibilité, autonomie et liberté. Field Nation aide les responsables des services sur le terrain : AMÉLIORER LES RÉSULTATS >> Connectez-vous directement avec les techniciens représentant votre marque et assurez-vous que leur travail est terminé selon vos spécifications avant de cliquer sur « Approuver ». + 40% de réduction des visites du site par rapport aux tiers + 98% de taux de réussite sur les travaux réalisés via Field Nation RÉPONDRE RAPIDEMENT >> L'étendue et la profondeur des techniciens qualifiés sur le marché Field Nation vous permettent de dire « oui » à vos clients, sachant que vous pouvez rapidement évoluer pour répondre à la demande. + Les technologies sources et la répartition fonctionnent jusqu'à 80 % plus rapidement que les tiers + 12 minutes de délai moyen de première demande dans les grandes villes + WO réalisés dans plus de 29 000 codes postaux à travers les États-Unis. + 1 million de WO réalisés chaque année sur 425 000 sites + Des techniciens qualifiés avec une expérience dans plus de 20 types de services RÉDUISEZ LES COÛTS >> Éliminez la pile de marges de tiers et les frais supplémentaires tout en gardant le contrôle de vos taux de rémunération. + Visibilité sur les taux actuels du marché par type de travail et géographie + Réalisez jusqu'à 20 % d'économies sur les coûts de main-d'œuvre par rapport aux tiers et jusqu'à 30 % d'économies sur les coûts de main-d'œuvre par rapport aux W2