Plateformes indépendantes - Applications les plus populaires - État de la Cité du Vatican

FreeeUp

freeup.net

FreeeUp est un marché indépendant en croissance rapide qui met en relation des propriétaires d'entreprise avec des indépendants pré-sélectionnés du monde entier. FreeeUp est différent des autres marchés indépendants dans la mesure où il interroge et examine tous les indépendants qui souhaitent rejoindre le marché, puis n'autorise que les 1 % des candidats les plus performants à accéder au marché. Les indépendants fixent leurs propres tarifs horaires ou fixes via la plateforme et proposent actuellement plus de 85 ensembles de compétences différentes allant du commerce électronique au marketing numérique en passant par le développement Web. Les pigistes sont principalement situés aux États-Unis et aux Philippines, 20 % de tous les pigistes étant répartis dans plus de 25 pays. Les entreprises peuvent créer un compte gratuitement et il n’y a pas de frais mensuels ni de minimum. Les entreprises bénéficient d'un accès rapide au réseau pré-sélectionné de pigistes. Les entreprises peuvent soumettre des demandes pour les pigistes dont elles ont besoin et rencontrer une correspondance préalablement vérifiée dans un délai d'un jour ouvrable. Le logiciel FreeeUp permet aux propriétaires d'entreprise d'embaucher et de gérer facilement le suivi des heures et la facturation des pigistes. Dans les rares cas où un freelance démissionne, FreeeUp le remplace immédiatement et couvre tous les frais de remplacement. De plus, FreeeUp dispose d'une équipe de service client exceptionnelle, disponible 24 heures sur 24 pour vous aider à utiliser la plateforme et à résoudre tous les problèmes rencontrés par les clients.