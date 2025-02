Plateformes indépendantes - Applications les plus populaires - Turkménistan

Zoopup

à propos de nous Avent sur Zoop Plaza – là où les compétences comptent ZoopUp est une place virtuelle où l'on entre dans un magasin pour soumissionner sur des projets en nommant le prix de son service. Les indépendants ouvrent leur propre magasin pour vendre leurs produits ou services à un prix indiqué par eux, que les clients peuvent visiter, parcourir et acheter. Ensuite, il y a une salle d'arcade où sont organisés des concours auxquels chacun est libre de participer, et le client choisit le meilleur projet et lui remet le prix. Comme tout marché prospère qui respecte le libre marché et le commerce, la place ZoopUp accueille des commerçants de toutes les professions possédant des compétences en matière de commerce et des clients à la recherche de produits spéciaux (c'est-à-dire de compétences) que le commerçant a à offrir. ZoopUp a été créé en réponse à un besoin croissant du marché de créer une structure de marché fondée sur la transparence et la stabilité pour l'emploi indépendant. L’objectif de la plateforme est de créer des opportunités permettant de connecter les talents avec des opportunités significatives et lucratives. Nous apportons stabilité, variété et opportunités aux clients et aux indépendants pour les aider à naviguer dans le modèle d’engagement indépendant de l’économie des petits boulots. Il existe des possibilités sur la place ZoopUp où les pigistes peuvent proposer des cours de compétences à ceux qui recherchent des conseils formels. Le système tout entier repose sur un fil infini de relations et d’engagements qui augmenteront les perspectives viables pour chacun. Vous grandissez et nous grandissons avec vous Le marché du freelance a créé de nombreuses opportunités pour les grandes multinationales, les start-ups et les PME de travailler avec les meilleurs talents du marché et de créer une expérience de produits et de services haut de gamme. Qu'il s'agisse d'un projet de développement à long terme, d'une mission à court terme ou d'une exigence de conception ponctuelle et rapide, nous réunissons les talents et les clients pour collaborer autour d'une union de leur vision. La plateforme ZoopUp a été conçue pour promouvoir la collaboration – que ce soit en participant à des concours, en créant votre propre équipe en parcourant les portfolios et en trouvant la bonne combinaison de personnes pour le projet, en publiant des programmes de formation et en vous y abonnant ou simplement en vendant et acheter du travail. nous transcendons les frontières créées par les zones géographiques, les secteurs, l'expertise et l'expérience pour réécrire les règles d'engagement qui sont entièrement régies par le talent et les besoins. ZoopUp est une plateforme d'engagement robuste qui peut être explorée en permanence pour trouver de nouvelles opportunités commerciales et des pistes de développement des compétences. ZoopUp votre main-d'œuvre Que vous ayez un projet unique, un engagement à durée limitée, que vous ayez besoin de conseils d'experts avant de vous aventurer sur de nouveaux marchés ou que vous ayez besoin de solutions de recrutement temporaire, vous pouvez explorer le réservoir ZoopUp de talents indépendants et répondre à vos besoins rapidement et en douceur. Nos modèles d'engagement prédéfinis facilitent un processus de recrutement plus rapide pour vous assurer de surmonter les obstacles administratifs et de vous mettre au travail rapidement. Vers des engagements dynamiques Qu'est-ce qui favorise les engagements dynamiques ? Application dynamique des ensembles de compétences dans tous les secteurs et entreprises Utiliser toutes les compétences que l'on possède, quelle que soit leur diversité Explorer de nouvelles opportunités de développement de compétences Partage de compétences Construire des alliances pour un bénéfice mutuel Se tenir au courant des derniers développements ZoopUp est la plate-forme où l'on peut découvrir les engagements dynamiques et bénéficiez d’opportunités d’excellence illimitées.