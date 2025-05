Magasin d'applications pour les applications Web Trouvez les bons logiciels et services.

Rechercher

✨ WebCatalog Desktop ✨ Transformez les sites web en applications de bureau avec WebCatalog Desktop — votre outil tout-en-un pour gérer vos applications et comptes. Passez d’un compte à l’autre, organisez les apps selon votre flux de travail et accédez à un catalogue sélectionné d’applications de bureau pour Mac et Windows. Télécharger WebCatalog Desktop En savoir plus

Les plus populaires Récemment ajouté Logiciel de distribution pour la restauration - Applications les plus populaires

Un logiciel de distribution de services alimentaires permet aux utilisateurs de planifier, suivre et gérer les stocks pour le stockage et la distribution des aliments. Les entreprises de ce secteur utilisent le logiciel pour planifier les expéditions, gérer les relations clients et conserver des enregistrements détaillés des commandes de nourriture. Ces plateformes offrent des outils pour traiter les commandes, gérer les paiements, suivre les livraisons et superviser les stocks. Une fonctionnalité clé est la possibilité de générer des rapports analytiques qui facilitent les stratégies de vente et les évaluations des performances. De nombreuses solutions de distribution de services alimentaires incluent également des outils d'analyse des performances, des bénéfices et des prix du marché afin d'améliorer l'efficacité des ventes. Alors que certains produits de gestion se concentrent sur les distributions entrantes, la plupart sont conçus principalement pour gérer les expéditions et les commandes sortantes.