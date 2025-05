Magasin d'applications pour les applications Web Trouvez les bons logiciels et services.

Rechercher

✨ WebCatalog Desktop ✨ Transformez les sites web en applications de bureau avec WebCatalog Desktop — votre outil tout-en-un pour gérer vos applications et comptes. Passez d’un compte à l’autre, organisez les apps selon votre flux de travail et accédez à un catalogue sélectionné d’applications de bureau pour Mac et Windows. Télécharger WebCatalog Desktop En savoir plus

Les plus populaires Récemment ajouté Logiciel de traçabilité alimentaire - Applications les plus populaires

Un logiciel de traçabilité alimentaire permet aux utilisateurs de rechercher, suivre et stocker des informations détaillées sur les produits alimentaires. Les entreprises utilisent ce logiciel pour conserver des enregistrements complets des commandes de produits alimentaires et de leurs sources. Ces plateformes offrent des outils pour surveiller les origines des stocks de divers produits et expéditions. Une caractéristique clé est leur soutien au maintien de la conformité en matière de santé et de sécurité. De nombreuses solutions de traçabilité incluent également des outils permettant d'optimiser les dépenses et la budgétisation, de générer des avertissements d'allergie et de faciliter la communication avec les fournisseurs. Bien que certains logiciels de gestion et de distribution de restauration incluent des fonctionnalités de traçabilité, ils sont souvent dotés d'un large éventail de fonctionnalités supplémentaires.