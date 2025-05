Logiciel pour fleuriste - Applications les plus populaires

Magasin d'applications pour les applications Web Trouvez les bons logiciels et services.

Le logiciel pour fleuristes offre une solution rationalisée et sans papier pour gérer les opérations des magasins de fleuristes, répondant à la fois aux besoins de vente au détail et de commerce électronique. Ce système automatise la saisie des commandes, la livraison et la comptabilité back-office, aidant ainsi les fleuristes à réduire leurs coûts et à augmenter leurs ventes. Bien que conçu pour les petites et moyennes entreprises, son évolutivité le rend adapté aux magasins de toutes tailles. La plupart des produits ne nécessitent pas de nouveau matériel, car ils s'intègrent aux terminaux et logiciels existants. Les fonctionnalités supplémentaires incluent des capacités de commerce électronique, des outils de business intelligence, des intégrations d'API et une gestion robuste des stocks et des achats.