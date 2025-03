Magasin d'applications pour les applications Web Trouvez les bons logiciels et services.

Rechercher

✨ WebCatalog Desktop ✨ Transformez les sites Web en applications de bureau avec WebCatalog Desktop et accédez à une multitude d'applications exclusives sur Mac, Windows. Utilisez les espaces pour organiser les applications, basculez facilement entre plusieurs comptes et augmentez votre productivité comme jamais auparavant. Télécharger WebCatalog Desktop En savoir plus

Les plus populaires Récemment ajouté Logiciel de suivi de flotte - Applications les plus populaires

Le logiciel de suivi de flotte utilise la technologie GPS pour surveiller les activités des véhicules et des conducteurs au sein d'une flotte de transport. Ce logiciel est principalement utilisé par les gestionnaires de flotte pour suivre leurs flottes en temps réel et recueillir des données de performance sur les véhicules et les conducteurs. Bien que le suivi de flotte soit souvent une fonctionnalité des systèmes de gestion de flotte plus larges, les logiciels de cette catégorie se concentrent spécifiquement sur l'utilisation du GPS et de la télématique pour suivre les véhicules. Il lui manque généralement les fonctionnalités de back-office étendues que l’on trouve dans les solutions complètes de gestion de flotte.