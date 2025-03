Momentum IoT

momentumiot.com

La dynamique rend les entreprises de services plus rentables. Notre plateforme logicielle basée sur le cloud, alimentée par un réseau connecté de dispositifs matériels GPS, vous offre un contrôle financier complet et une vision opérationnelle approfondie de votre entreprise. Avec Momentum, vous ne vous souciez plus de la saisie de données fastidieuse ou des erreurs humaines. La collecte des données est toujours précise et automatique. C'est pourquoi Momentum excelle là où d'autres logiciels échouent. Générez plus de revenus et de bénéfices. Tout ce que vous avez à faire est de vous connecter, Momentum fera le reste. Le réseau connecté d'appareils Momentum : véhicules, équipements et équipages - The Eagle One : un appareil GPS pour les véhicules, les remorques et l'équipement lourd. Il est disponible avec un faisceau OBD-II ou un faisceau de batterie 12 V. - The Momentum Toolie : suivi de localisation et d'activité compatible Bluetooth pour les équipements et outils légers. - Le CrewID : suivi des coûts de main-d'œuvre axé sur la confidentialité qui capture et calcule automatiquement tous les coûts de main-d'œuvre sur le terrain sans saisie de données.