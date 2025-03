Logiciel de gestion de flotte - Applications les plus populaires - État de la Cité du Vatican

Tenna

Soutenu par plus de 100 ans d'expérience dans l'industrie de la construction, Tenna a été construite pour révolutionner les équipements de construction et les opérations de flotte. Tenna est le seul système de gestion de l'équipement construit exclusivement pour l'industrie de la construction et sur mesure pour résoudre les défis spécifiques auxquels il est confronté avec les emplacements basés sur le GPS et les données et les rapports exploitables. Du fer lourd; aux véhicules et aux équipements de taille moyenne; Aux pièces jointes, petits outils et consommables, Tenna offre une vue complète des flottes d'équipements de construction entières sur une seule plate-forme qui s'intègre également à une variété de systèmes ERP et de gestion de projet commerciaux. Dans le domaine, les utilisateurs de Tenna prennent plus de contrôle sur l'utilisation de l'équipement, les coûts de l'emploi de maîtrise et une meilleure surveillance sur les besoins de sécurité et de conformité. Au bureau, les utilisateurs de Tenna ont une visibilité complète et une communication améliorée avec le terrain, la boutique et entre les départements. Le résultat est le pouvoir de prendre des décisions éclairées, de gagner plus d'affaires et de terminer les emplois de manière plus productive et rentable. Pour plus d'informations, visitez www.tenna.com.