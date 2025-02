Logiciel de gestion de flotte - Applications les plus populaires - Slovaquie

Zeo Route Planner

Zeo est un logiciel de gestion de flotte conçu spécialement pour les propriétaires de flotte. Les propriétaires de flotte peuvent désormais planifier, optimiser et attribuer facilement des itinéraires plus rapides à leurs chauffeurs en fonction de leur priorité. Zeo fait également partie des meilleures applications logicielles de gestion des livraisons, de planification d'itinéraires et de gestion des transports. Qu'est-ce qui distingue Zeo Route Planner ? Les propriétaires de flotte peuvent ajouter des chauffeurs en masse en un seul clic et suivre leurs chauffeurs en temps réel. Les propriétaires de flotte peuvent attribuer l'itinéraire à un conducteur spécifique. Zeo vous fournira l'itinéraire le plus rapide et le meilleur possible, ce qui vous fera gagner du temps et de l'argent. Les entreprises spécialisées dans la livraison, souhaitant se lancer dans la livraison ou ayant besoin d'améliorer leurs opérations de livraison choisissent Zeo Route Planner. Lors de l'ajout de chauffeurs à la liste, les propriétaires de flotte peuvent également ajouter des détails sur les chauffeurs, attribuer des chauffeurs aux magasins de base, attribuer des chauffeurs aux véhicules et définir les heures de début et de fin des chauffeurs. Planification et optimisation d'itinéraire sans effort : les conducteurs peuvent avoir accès aux applications Android et iOS pour voir l'itinéraire le plus court possible. Planifiez mieux vos itinéraires et économisez jusqu'à 2 heures sur chaque voyage. Les propriétaires de flotte et les chauffeurs peuvent effectuer des itinéraires illimités sans engagement d'utilisation. Vous pouvez également définir les compétences de chaque conducteur, créer des itinéraires via Excel et réaliser une optimisation basée sur les compétences. Méthodes de saisie d'emplacement polyvalentes : vous pouvez également ajouter plusieurs emplacements en téléchargeant un fichier Excel ou en utilisant également notre fonction de numérisation d'images. Améliorez l'efficacité des itinéraires, évoluez facilement et simplifiez la planification des itinéraires de livraison avec l'application pour chauffeurs et le logiciel de livraison les plus populaires au monde. Lors de l'attribution des itinéraires, les propriétaires de flotte peuvent également ajouter des identifiants de véhicule : nom et numéro, capacité du véhicule, capacité de poids des colis et volume des colis ainsi que la valeur. Les propriétaires de flotte peuvent discuter directement avec leurs chauffeurs sur l'itinéraire et suivre leur position en direct. Les propriétaires de flotte peuvent également envoyer des mises à jour en temps réel aux clients et fournir le meilleur service client. Vous pouvez également obtenir la preuve de livraison après la livraison du transporteur. Une fois les commandes livrées, vous pouvez avoir une vue détaillée de tous les itinéraires créés à ce jour ainsi qu'un aperçu rapide des itinéraires no. nombre d'arrêts effectués, lieux de départ et d'arrivée, conducteur attribué. En ce qui concerne le modèle de tarification, les propriétaires de flotte sont tenus de payer par siège et non par conducteur. Vous pouvez bénéficier du meilleur service client en cas de problème. Notre équipe répond en moins de 2 heures à chaque requête. Zeo vous propose l'option d'intégration avec certains logiciels comme Zapier et Shopify qui rendent votre tâche plus automatisée et plus facile. Vous pouvez découvrir l'intégration Zapier ici :https://zapier.com/apps/zeo-route-planner/integrations Découvrez les avantages de Zeo Route Planner en visitant notre site Web à l'adresse : https://zeorouteplanner.com/ Réservez un abonnement gratuit démo avec nos experts pour découvrir par vous-même comment Zeo peut révolutionner la gestion de votre flotte et propulser vos opérations de livraison vers de nouveaux sommets. Chez Zeo, nous proposons une transformation dans la façon dont vous gérez et optimisez votre flotte. Rejoignez les rangs des entreprises qui bénéficient déjà de l'application de chauffeur et du logiciel de livraison les plus populaires au monde. Faites le choix intelligent pour votre flotte : choisissez Zeo Route Planner.