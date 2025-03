Clue Insights

getclue.com

L'indice est un logiciel de gestion des équipements de construction qui est transparent, efficace et personnalisable. Tadavé pour l'industrie de la construction lourde, il s'intègre sans effort dans vos systèmes existants, assurant une transition en douceur et une valeur immédiate. Pourquoi l'indice? - Compatibilité totale: s'intègre à plus de 50 fournisseurs de télématiques et de GPS, notamment VisionLink, JD Link, Samsara, Geotab, HCSS, Verizon, etc. - Intégration de système sans couture: s'aligne parfaitement avec les principaux systèmes comme Equipment360, HeavyJob, Viewpoint Vista, Oracle JDE / E1, EMAINT et la plupart des systèmes CMMS et ERP, assurant des opérations rationalisées. - Mise en œuvre rapide et flexible: offre un déploiement rapide et sans risque avec des contrats adaptables, offrant des avantages opérationnels immédiats. - Personnalisé pour vous: spécialement conçu pour répondre à vos exigences de workflow uniques. Optez pour l'indice pour simplifier et améliorer la gestion de votre équipement de construction, assurant une expérience opérationnelle sans couture, efficace et personnalisée.