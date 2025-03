Logiciel de maintenance de flotte - Applications les plus populaires - Uruguay

Whip Around

Un système de maintenance de flotte puissant mais intuitif, Whip Around vous aide à garder toute votre flotte en sécurité, conforme et sur la route. La plate-forme de gestion de la flotte de fouet connecte chaque point du processus de maintenance du véhicule et de l'équipement dans un système: ce qui signifie que les gestionnaires peuvent utiliser des données liées à vos inspections, réparations, conformité et disponibilité pour prendre des décisions plus intelligentes pour la flotte. Whip autour soutient toute votre équipe - gestionnaires, chauffeurs et mécanismes. Managers de flotte: - Surveiller la santé de la flotte dans le tableau de bord de l'analyse de la maintenance de la flotte - Définir les horaires de maintenance préventive - Créer, hiérarchiser et suivre les progrès des bons de travail - obtenir des notifications push lorsque des défauts apparaissent les moteurs: - Effectuez, signez et soumettez des inspections quotidiennes via notre application conforme à Dot - Rapport immédiatement les problèmes qui nécessitent l'attention de la maintenance en capturant des photos et des mécanismes à la voix sur leurs dispositifs mobiles - Notifications pour les nouveaux bons de travail et défauts - Documentation automatique des bons de travail - Marquez facilement les défauts tels que corrigés ou traités dans le fouet autour de l'application que les pilotes de données collectent avec l'application alimentent le portail de gestion de la maintenance de la flotte, où les gestionnaires de flotte peuvent garder une trace des défauts à l'échelle de la flotte, surveiller les bons de travail et observer les conducteurs de conducteur et d'actifs mis à jour. Les données agrégées alimentent également le tableau de bord de maintenance de Whip autour afin que la mécanique puisse surveiller les défauts, les bons de travail et l'inventaire des pièces. Whip autour garde votre flotte conforme et aide vos chauffeurs à rentrer à la maison à la fin de la journée.