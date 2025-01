Logiciel de maintenance de flotte - Applications les plus populaires - Hongrie

Whip Around

Système de maintenance de flotte puissant mais intuitif, Whip Around vous aide à garder l'ensemble de votre flotte en sécurité, conforme et sur la route. La plateforme de gestion de flotte Whip Around connecte chaque étape du processus de maintenance des véhicules et des équipements en un seul système : ce qui signifie que les responsables peuvent utiliser les données liées à vos inspections, réparations, conformité et disponibilité pour prendre des décisions plus judicieuses pour la flotte. Whip Around prend en charge toute votre équipe : managers, pilotes et mécaniciens. GESTIONNAIRES DE FLOTTE : - Surveiller l'état de la flotte dans le tableau de bord d'analyse de la maintenance de la flotte - Définir des calendriers de maintenance préventive - Créer, prioriser et suivre la progression des ordres de travail - Recevez des notifications push lorsque des défauts apparaissent PILOTES : - Effectuer, signer et soumettre des inspections quotidiennes via notre DOT -Application conforme - Signalez immédiatement les problèmes nécessitant une attention de maintenance en capturant des photos et en faisant de la voix-texte sur leurs appareils mobiles - Recevez des notifications push si les inspections sont manquantes ou incomplètes MÉCANIQUE: - Notifications push pour les nouveaux bons de travail et les défauts - Documentation automatique des bons de travail et suivi - Marquez facilement les défauts comme corrigés ou résolus dans l'application Whip Around. Les données collectées par les pilotes avec l'application alimentent le portail de gestion de la maintenance de la flotte, où les gestionnaires de flotte peuvent suivre les défauts à l'échelle de la flotte, surveiller les bons de travail et observer les pilotes et les mises à jour. classements des actifs. Les données agrégées alimentent également le tableau de bord de maintenance de Whip Around afin que les mécaniciens puissent surveiller les défauts, les bons de travail et l'inventaire des pièces. Whip Around maintient votre flotte conforme et aide vos chauffeurs à rentrer chez eux en toute sécurité à la fin de la journée.