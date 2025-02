Logiciel de bien-être financier - Applications les plus populaires - Tunisie

Betterment

betterment.com

La gestion d'un 401 (k) est difficile. C’est pourquoi l'amélioration du travail permet aux employeurs d'offrir un 401 (k) de haute qualité. Du support administratif et gestion des investissements en cours, conception de plan sur mesure et intégrations de paie rationalisées - nous faisons le lourdement afin que vous n'ayez pas à le faire. Donnez à vos employés l'accès à une solution d'investissement et d'épargne à la retraite facile à utiliser avec des portefeuilles personnalisables de l'amélioration des travaux, des conseils financiers personnalisés, une capacité à lier des comptes externes et diverses outils d'épargne complémentaires de richesse, d'épargne et d'investissement - tous accessibles via notre application mobile. Avec Betterment at Work, votre 401 (k) peut également être amélioré avec de nouvelles fonctionnalités telles que l'offre d'un match 401 (k) sur les paiements de prêts étudiants ainsi que des avantages financiers supplémentaires comme notre gestion des prêts étudiants, 529 Économies d'éducation et coaching financier 1: 1 avantages*. Avec ce mélange moderne de 401 (k) et des avantages sociaux financiers, ainsi que des études et des outils accessibles, l'amélioration du travail peut vous aider à attirer et à retenir des employés heureux tout en offrant des avantages dont ils ont besoin pour atteindre leurs objectifs financiers. * La gestion des prêts étudiants par Betterment at Work («SLM») est fourni en partenariat avec Spinwheel. 529 comptes et leurs plans sont organisés et gérés par les administrateurs de programme et les gestionnaires en dehors de Betterment. Les services de coaching SLM, 529S et financiers ne sont disponibles que dans le cadre d'une offre groupée avec un Betterment 401 (k) dans le plan Pro ou Flagship; Des frais supplémentaires s'appliquent à une utilisation dans le plan Pro, des services non disponibles dans le plan essentiel.