Magasin d'applications pour les applications Web Trouvez les bons logiciels et services.

Rechercher

✨ WebCatalog Desktop ✨ Transformez les sites web en applications de bureau avec WebCatalog Desktop — votre outil tout-en-un pour gérer vos applications et comptes. Passez d’un compte à l’autre, organisez les apps selon votre flux de travail et accédez à un catalogue sélectionné d’applications de bureau pour Mac et Windows. Télécharger WebCatalog Desktop En savoir plus

Les plus populaires Récemment ajouté Services financiers CRM - Applications les plus populaires

Les services financiers sur la gestion de la relation client (CRM) propose une plate-forme centralisée pour gérer toutes les activités axées sur le client. Des institutions comme les banques traditionnelles, les fonds spéculatifs, les banques d'investissement et les compagnies d'assurance utilisent ce logiciel pour établir, entretenir et améliorer leurs relations avec les clients. De solides relations avec les clients sont cruciales pour réussir dans le secteur des services financiers, car les clients sont essentiels à la croissance des entreprises. Les professionnels de ce domaine utilisent le logiciel CRM pour rationaliser la sensibilisation des clients, gérer la documentation, analyser les comptes, planifier des réunions, maintenir les pipelines de vente, effectuer une vérification KYC et bien plus encore.