LBMC

lbmc.com

LBMC est un cabinet de services professionnels qui propose des services de comptabilité et de finance, de ressources humaines, de technologie, de risque et de sécurité de l'information, ainsi que des services de conseil en patrimoine aux entreprises et aux particuliers fortunés. Leur large gamme d'offres de conseil et de conseil aux entreprises a été conçue pour se concentrer sur les besoins d'une clientèle diversifiée.