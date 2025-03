ShareFile

sharefile.com

Partagez du contenu en toute sécurité et collaborez avec les clients et les équipes internes depuis n'importe quel appareil ou emplacement avec ShareFile. Les départements et les petites entreprises ont besoin de solutions simples et sécurisées pour collaborer avec les clients et entre eux. Avec ShareFile, utilisez n'importe quel appareil pour accéder en toute sécurité aux fichiers, partager des données et créer des flux de travail permettant de gagner du temps. Installation simple et rapide – aucune informatique requise. Partagez et envoyez des fichiers de n'importe quelle taille sur n'importe quel appareil : que vous soyez au bureau ou en déplacement, vous aurez un accès sécurisé à vos fichiers n'importe où et à tout moment grâce au stockage dans le cloud. * Sachez que vos fichiers sont toujours en sécurité : le cryptage au niveau bancaire protège vos fichiers, e-mails et pièces jointes en transit et au repos. * Collaborez en toute sécurité : pistes d'audit et autorisations configurables pour savoir et contrôler qui accède à vos données. * Optimisez le processus d'intégration des clients et des employés : les flux de travail permettant de gagner du temps réduisent la paperasse manuelle, le tout au sein d'un seul point de collaboration. * Alternative au site FTP sécurisé : aucune installation de logiciel - pour vous ou vos clients.