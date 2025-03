Google Drive

google.com

Google Drive est un service de stockage et de synchronisation de fichiers développé par Google. Lancé le 24 avril 2012, Google Drive permet aux utilisateurs de stocker des fichiers sur leurs serveurs, de synchroniser des fichiers sur des appareils et de partager des fichiers. En plus d'un site Web, Google Drive propose des applications avec des capacités hors ligne pour les ordinateurs Windows et MacOS, et les smartphones et tablettes Android et iOS. Google Drive englobe Google Docs, Google Sheets et Google Slides, qui font partie d'une suite de bureaux qui permet l'édition collaborative de documents, de feuilles de calcul, de présentations, de dessins, de formulaires, etc. Les fichiers créés et modifiés via la suite Office sont enregistrés dans Google Drive. Google Drive offre aux utilisateurs 15 gigaoctets de stockage gratuit via Google One. Google One propose également 100 gigaoctets, 200 gigaoctets, 2 téraoctets, 10 téraoctets, 20 téraoctets et 30 téraoctets offerts par le biais de plans payants facultatifs. Les fichiers téléchargés peuvent être de 5 téraoctets jusqu'à 5 téraoctets. Les utilisateurs peuvent modifier les paramètres de confidentialité pour les fichiers et les dossiers individuels, y compris l'activation du partage avec d'autres utilisateurs ou le contenu public. Sur le site Web, les utilisateurs peuvent rechercher une image en décrivant ses visuels et utiliser le langage naturel pour trouver des fichiers spécifiques, tels que "Find My Budget Dreatheet à partir de décembre dernier". Le site Web et l'application Android offrent une section de sauvegarde pour voir quels appareils Android ont des données sauvegardées au service, et une application informatique complètement révisée publiée en juillet 2017 permet de sauvegarder des dossiers spécifiques sur l'ordinateur de l'utilisateur. Une fonction d'accès rapide peut prédire intelligemment les fichiers dont les utilisateurs ont besoin. Google Drive est un composant clé de G Suite, l'offre d'abonnement mensuelle de Google pour les entreprises et les organisations. Dans le cadre de Select G Suite Plans, Drive propose un stockage illimité, des rapports d'audit de fichiers avancés, des contrôles d'administration améliorés et de plus grands outils de collaboration pour les équipes. Après le lancement du service, la politique de confidentialité de Google Drive a été fortement critiquée par certains membres des médias. Google possède un ensemble de conditions d'utilisation et des accords de politique de confidentialité qui couvrent tous ses services, ce qui signifie que la langue des accords accorde aux droits de l'entreprise pour reproduire, utiliser et créer des œuvres dérivées à partir de contenu stocké sur Google Drive. Bien que les politiques confirment également que les utilisateurs conservent les droits de propriété intellectuelle, les défenseurs de la vie privée ont soulevé des préoccupations que les licences accordent à Google le droit d'utiliser les informations et les données pour personnaliser la publicité et d'autres services que Google fournit. En revanche, d'autres membres des médias ont noté que les accords n'étaient pas pires que ceux des services de stockage cloud concurrents, mais que la compétition utilise "un langage plus astucieux" dans les accords, et a également déclaré que Google avait besoin des droits afin de "déménager les fichiers autour de ses serveurs, mettent en cache vos données ou créez des miniatures d'image ". En mars 2017, Google Drive comptait 800 millions d'utilisateurs actifs et, en septembre 2015, il comptait plus d'un million d'utilisateurs de rémunération organisationnelle. En mai 2017, plus de deux billions de fichiers ont été stockés sur le service.