Lumin

luminpdf.com

Lumin est un logiciel de flux de travail PDF et de document PDF basé sur le cloud fondé en 2014 et basé en Nouvelle-Zélande. Fonctionnant à l'échelle mondiale avec plus de 100 millions d'utilisateurs dans le monde, il y a un utilisateur de Lumin situé dans presque tous les continents du monde - y compris l'Antarctique! Lumin offre une intégration transparente dans la suite G et les bateaux une gamme d'outils numériques intuitifs pour ajouter des signatures, du texte, des reflets et plus encore à vos documents PDF dans le cloud. Avec lumin, vous pouvez: - Modifiez le texte PDF brut directement dans vos documents pour les modifications de la facilité de date et les mises à jour mineures des contrats et des accords - Créer un flux de travail ESignature sans couture pour collecter et demander des signatures numériques - Commentez, étiquetez et collaborez avec votre équipe de n'importe où - Synchronisation avec les outils Google que vous connaissez et aimez - Accédez à une gamme d'outils numériques, y compris l'ajout de formes, d'images, de texte, de commentaires, de faits saillants et - Accédez à une gamme de fonctionnalités PDF avancées pour la manipulation des documents, la compression de fichiers pour l'envoi, la division des fichiers et bien plus encore. Rationalisez les processus de document et les workflows avec des outils qui ressemblent à la seconde nature et au fonctionnement de la façon dont vous vous attendez. Utilisez Lumin pour l'étude, le travail et la vie. Lumin est gratuit à télécharger et à utiliser, ou vous pouvez débloquer des fonctionnalités et des fonctionnalités avancées à partir de seulement 9 $ P / m. Des plans commerciaux et d'entreprise sont disponibles et facilement évolutifs pour convenir à votre équipe.